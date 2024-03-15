Corendon Alanyaspor, Kayserispor maçı için hazır

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki futbolcular antrenmanda dinamik ısınma ve şut çalışması yaptı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.