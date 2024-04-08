Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu İftar Yemeği Düzenledi - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu İftar Yemeği Düzenledi

Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu İftar Yemeği Düzenledi

Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen iftar yemeğinde teknik ekip, futbolcular, personeller ve aileleri bir araya geldi. Alanya Belediye Başkanı ve diğer ilçe protokolü de programa katıldı.

08.04.2024 22:10  Güncelleme: 22:14
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Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu tarafından iftar yemeği düzenlendi. Programda teknik ekip, futbolcular, personeller ve aileleri bir araya geldi.

Alanya Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen iftar yemeğinde konuşma yapan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor ailesi olarak iftar yemeğinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek katılanlara teşekkür etti.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise yaptığı konuşmada, "Alanyaspor ailesiyle birlikte iftar programına katılmaktan dolayı çok mutluyum. Alanya'nın ve Alanyaspor'un başarısı için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum" dedi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Ramazan ayı bizim için birlik ve beraberlik demektir. Birlik ve beraberliğimizi sağlayan en önemli unsurlardan biri de Alanyaspor'dur. Kulübün bu noktada olmasında emeği geçen başta yönetim kurulu olmak üzere teknik ekip ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İftar programının ardından ilçe protokolü, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu, kulüp binasında bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

İftar yemeğine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Jandarma Komitanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi de olan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu İftar Yemeği Düzenledi - Son Dakika

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