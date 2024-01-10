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Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanda, MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde yer alan oyuncular yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı. Hazırlıklar yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
10.01.2024 - 23:53,
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanda, MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde yer alan oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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