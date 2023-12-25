Corendon Alanyaspor, Samsunspor\'u 3-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Samsunspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışında ceza alanına gelen topu Aliti ayağının üstüyle vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.
59. dakikada rakip yarı alandan kazanılan serbest vuruşta kale alanına gelen topa Mouandilmadji'nin kafa vuruşu sol direk dibinden dışarı gitti.
86. dakikada soldan çizgiye inen Holse'nin arka alana doğru açtığı ortada Mouandilmadji, kafa ile topu ağlara gönderdi. 2-1
90+3 dakikada savunmadan aldığı topla tüm yarı sahayı geçen Janvier'in, ceza yayının gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 3-1
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Cem Özbay
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Augosto dk. 89), Lima, Aliti, Balkovec, Richard (Fatih Aksoy dk.77), Leroy Fer, Oğuz Aydın (Eduardo dk. 89), Novais(Janvier dk. 89), Yusuf Özdemir (Furkan Bayır dk. 90+6), Efecan Karaca
Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Cordova, Sisto, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Samsunspor: Okan Kocuk, Benasser, Satka, Alim Öztürk (Van Drongelen dk. 46), Yunus Emre Çift(Dimada dk. 87), Soner Gönül (Enes Albak dk. 46), Tait (Fofana dk. 70), Holse, Emre Kılınç (Ercan Kara dk. 70), Ntcham, Moundilmadji
Yedekler: Szumski, Haluk Mustafa Tan,Osman Çelik, Soner Aydoğdu, Muhammed Gümüşkaya
Teknik Direktör: Markus Alfred Gisdol
Goller: Yusuf Özdemir (dk. 14), Oğuz Aydın (dk. 27), Janvier (dk. 90+3) (Corendon Alanyaspor), Moundilmadji (dk.86)(Samsunspor)
Sarı kartlar: Soner Gönül, Bennasser, Ntcham, Fofana (Samsunspor), Richard (Alanyaspor) - ANTALYA
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