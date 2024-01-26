Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın evinde oynayacağı Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde gerçekleştirilen idmana, oyuncular ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.
İdman sonrası taraftar grubu, takıma muz ve tatlı ikram etti.
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