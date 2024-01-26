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Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde oynayacağı Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarıyla maça hazırlandı. İdman sonrası taraftar grubu, takıma muz ve tatlı ikram etti.

Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
26.01.2024 - 20:11,
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın evinde oynayacağı Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde gerçekleştirilen idmana, oyuncular ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

İdman sonrası taraftar grubu, takıma muz ve tatlı ikram etti.

Kaynak: AA
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