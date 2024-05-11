Corendon Alanyaspor Taraftarlarından Beşiktaş Maçına Davet - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor Taraftarlarından Beşiktaş Maçına Davet

Corendon Alanyaspor Taraftarlarından Beşiktaş Maçına Davet

Corendon Alanyaspor Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Işık, Alanyasporlu taraftarları Beşiktaş maçında tribünleri doldurmaya ve takımı centilmence desteklemeye davet etti. Işık, taraftar grupları liderleriyle yapılan toplantıda dolu tribünlerin önünde coşkulu bir taraftar desteğiyle galip gelmek istediklerini belirtti.

11.05.2024 12:44
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Corendon Alanyaspor Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Işık, Alanyasporlu taraftarları Beşiktaş maçında tribünleri doldurmaya ve takımı centilmence desteklemeye davet etti.

Corendon Alanyaspor'un Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Işık, Alanya ekibinin yarın saat 19.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde taraftar gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan toplantıya, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, taraftar gruplarının liderleri Hilmi Güney, Muhittin Düşünceli ve Samet Kayabaşlı katıldı.

Toplantı hakkında bilgi veren Işık, Beşiktaş maçı öncesi taraftar grubu liderleri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Dolu tribünlerin önünde coşkulu bir taraftar desteğiyle galip gelmek istediklerini belirten Işık, "Taraftarlarımızı bu maçta da takımımızın yanında görmek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi pazar akşamı taraftarlarımızın takımımızı centilmence destekleyeceğine inanıyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor Taraftarlarından Beşiktaş Maçına Davet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Corendon Alanyaspor Taraftarlarından Beşiktaş Maçına Davet - Son Dakika
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