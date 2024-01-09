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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, beraberlikten memnun değil - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, beraberlikten memnun değil

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçta kaybettikleri oyuncunun önemli olduğunu belirtti. Tekke, takımın performansından memnun olmadığını ve önlerindeki zorlu maça odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, beraberlikten memnun değil
09.01.2024 - 20:47,
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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Bir puan her zaman önemli ama kaybettiğimiz oyuncumuz açısından iyi değil" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyunda kaos haricinde konuşabilecek bir şeyin olmadığını söyledi. Takımda değiştirdiği formasyondan sonra oyunun içine girdiklerini ifade eden Tekke, "Maçın ikinci yarısı konuşulabilecek bir durum değil. Kaos haricinde konuşulabilecek bir şey yok. Bu kaostan rakibin bulduğu bir gol var. Maçta zemin açısından oynanabilir durumdayken iki takımın durumu topa sahip olan, oyunu istediği gibi yönlendiren Alanyaspor, üçüncü bölgede çok etkili olmayan, bekleyen ve hızlı hücum arayan bir takım görüntüsündeydi. Sonrasında değiştirdiğimiz formasyonla beraber oyun içine daha fazla oyunun içine girebildik. Cılız bir tane kafa pozisyonu var, gol olması gerektiği dediğimiz. Onun haricinde kırılma noktaları var. İki tane kırmızı kart var. Ankaragücü'nün kırmızı kartını görmedim, sonra değerlendireceğim. Futbol oynayanlar bence daha doğru değerlendirir. İki kırılma anı var. Orada da kendimizle ilgili eleştiri yapmamız lazım. Oyunda rakibin beklediği bölgede devam ederken kırmızı karttan sonra dışardan çok uyarı yapmamıza rağmen oyuncular bazı anlarda topa dokunmak istiyorlar. Hata yaptık. Bu hata iki puanımıza mal oldu. 6 numaradaki Leroy Fer bizim için önemli bir pozisyonda. O pozisyon içinde çok fazla oynayacak oyuncumuz var diyemem. Sakatımız var. Bugün futbol adına ilk bölümde rakibin kırmızı kart gördüğü bölüme kadar olumlu şeyler söyleyebilirim. Onun haricinde zararlı çıktığımız bir maç oldu. 1 puan her zaman önemli ama kaybettiğimiz oyuncumuz açısından iyi değil. Bunu unutup çok zor maç olan Başakşehir maçına hazırlanmamız lazım. Ankaragücü'nü tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, beraberlikten memnun değil - Son Dakika


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