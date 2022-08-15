Mateos: "Sahada tamamen bir taktik savaşı vardı" - Son Dakika
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Mateos: "Sahada tamamen bir taktik savaşı vardı"

15.08.2022 01:35
Mateos: "Sahada tamamen bir taktik savaşı vardı"

Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Sahada tamamen bir taktik savaşı vardı.

Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Sahada tamamen bir taktik savaşı vardı. Oyunu 3-0'dan 3-3'e getirmek kolay değildi. Bunu arkadaşlarımız başarabildiler" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarı 3-1 geride kapatan ev sahibi takım, 90 dakikanın sonunda skoru eşitlemeyi başardı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, maça iyi başlayamadıklarını belirterek, erken yenilen golün oyun dinamiklerini tamamen değiştirdiğini söyledi. Sahada taktik savaşının yaşandığını belirten Mateos, "Sahada tamamen bir taktik savaşı vardı. Biz arkada dörtlüye dönerken, Beşiktaş bizden farklı bir taktikle oynadı. Daha sonra 10 kişi kaldılar. 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1 düzenini denediler. Biz farklı bir taktik değişikliğine gittik. Daha sonra 5-3-1 taktiğine döndüler. Biz de karşı bir hamle yaptık. Bugün sahada ilk defa Alanyaspor forması giyen oyuncularımız vardı. Özellikle oyuna sonrada giren oyuncularımız Lusamba, Idrissa tam olarak bizim istediklerimizi sahada verebildikleri zaman çok farklı bir oyun düzenine sahip olacağız. Bunun yanı sıra Zinedine gibi oyuncular bugün ilk resmi maçlarına çıktılar. Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum. Biz her ne kadar bugün sahada bir kişi fazlada olsak hem mental açıdan hem de taktik açıdan güzel bir reaksiyon gösterdik. Oyunu 3-0'dan 3-3'e getirmek kolay değildi. Bunu arkadaşlarımız başarabildiler. Bizler iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız buraya geldiklerinde güzel futbol izletmek istiyoruz. Tribünlerimizi sadece büyük takım maçlarında her maçta doldurmalarını istiyoruz. Bizler onların zevk alabileceği oyunu oynamaya çalışıyoruz" dedi.

"Biz sürekli topa sahip olan bir takımız"

10 kişi oynamanın kolay olmadığını belirten Mateos, "Böyle bir ortamda 10 kişi ile oynamak kolay değil. Rakibimiz taktiksel olarak çok değişiklikler yaptılar. 4-4-1 düzenindeyken biz biraz daha yaygın bir dizilim aldık. Topu çizgi üzerindeki oyuncularımıza taşıyarak ataklar yapmaya çalıştık. Onlar bizim kazandırmış olduğumuz genişliği 5'li savunma hattıyla durdurmaya çalıştılar. Önde 3'lü bir orta saha ile bize karşı savunma yaptılar. Biz farklı bir dizilime geçtik. Elbette onlar için kolay değildi. Biz sürekli topa sahip olan bir takımız. Onları sürekli zorlayacağımız için değişikliğe gittiler. 10 kişi ile bu hava şartlarında oynamak kolay değildi" şeklinde konuştu.

"Kaybedilen zamanın eklenmesi biraz daha adil olmalı"

Kulüp tercümanının rakip kale arkasına giderek top toplayıcılarına yönelik uyarılarda bulunması üzerine sarı kartla cezalandırması sorulan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos, "Futbolun doğasında zaman geçirmek var. Orada bazı karmaşalar oldu. Top çok sağlıklı bir şekilde dönmüyordu. Onu rica etmek için rakip kale arkasına gittik. Karşınızda büyük bir takım var. Zaman geçirildiği zaman çok hızlı süreye eklenmiyor. Bugünde görmüşsünüzdür uzatmalar geldi, orada da bir karmaşa oldu. Penaltı öncesi miydi? Penaltı sonrası mıydı? Sadece bugünkü maç özelinde hakemlerle alakalı söylemek istemiyorum. Futbolun genelinde bu tarz durumlarla alakalı kesinlikle kaybedilen zamanın eklenmesi biraz daha adil olmalı" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mateos: 'Sahada tamamen bir taktik savaşı vardı' - Son Dakika

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