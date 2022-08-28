Mateos: "Bugün ne performanstan ne de sonuçtan memnun değiliz" - Son Dakika
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Mateos: "Bugün ne performanstan ne de sonuçtan memnun değiliz"

28.08.2022 01:27
Mateos: "Bugün ne performanstan ne de sonuçtan memnun değiliz"

Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, İstanbulspor mağlubiyetinin ardından, "Önceki maçlarda her ne kadar sonuç alamasak da sahada oynanan futboldan memnunduk. Fakat bugün ne skor ne de oynan futbol bizi tatmin etmedi" dedi.

Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, İstanbulspor mağlubiyetinin ardından, "Önceki maçlarda her ne kadar sonuç alamasak da sahada oynanan futboldan memnunduk. Fakat bugün ne skor ne de oynan futbol bizi tatmin etmedi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında ligde henüz galibiyet alamamış olan İstanbulspor'u konuk eden Corendon Alanyaspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Bugün ne performanstan ne de sonuçtan memnun değiliz. Önceki maçlarda her ne kadar sonuç alamasak da sahada oynanan futboldan memnunduk. Fakat bugün ne skor ne de oynan futbol bizi tatmin etmedi. Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Çünkü 3 maçını kaybeden bir rakip vardı. Bugün sahada maçı kazanmanın anahtar işlevi ne teknik ne de taktikten geçiyordu. Mental olarak futbolcuların sahada güçlü olmaları lazımdı. Rakip takımı analiz ettiğimizde her ne kadar 3 maçı kaybetmiş olsa da buraya futbolun doğrularını yaparak geliyorlardı. Önde agresif basıyorlardı, rakibe boşluk vermiyorlardı. Maçın zor olacağını arkadaşlarımıza anlatmıştık. Yapacak bir şey yok. Bazen bu tarz sonuçları alabiliyorsunuz. Bu maçı analiz edeceğiz, doğruları cebimize koyacağız ve önümüzdeki maça bakacağız" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, İstanbulspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mateos: 'Bugün ne performanstan ne de sonuçtan memnun değiliz' - Son Dakika

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