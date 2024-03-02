Corendon Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, Trabzonspor maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplandı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Erkek Futsal Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 6-0 yenildi. Maçın ilk yarısını 4-0 geride kapatan milliler, ikinci yarıda da 2 gol daha yiyerek mağlup oldu. Diğer müsabakalarda ise İran Hollanda'yı 6-0, Japonya Çekya'yı 8-2, Brezilya Kenya'yı 5-0, Kuveyt İspanya'yı 6-5 ve Tayland Cezayir'i 9-6 yendi. Türkiye A Milli Kadın Futsal Takımı ise yarın Kenya ile karşılaşacak, A Milli Erkek Futsal Takımı ise 4 Mart Pazartesi günü Hollanda ile mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 73'e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Alanya Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın süresi 1 saat 8 dakika oldu.
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