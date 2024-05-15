Corendon Alanyaspor'un olağan seçimli genel kurul toplantısı tarihi açıklandı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor'un olağan seçimli genel kurul toplantısı tarihi açıklandı

Corendon Alanyaspor, olağan seçimli genel kurul toplantısının 30 Mayıs Perşembe günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 7 Haziran Cuma günü yapılacağını duyurdu. Trendyol Süper Lig'de 50 puanla yedinci sırada yer alan Corendon Alanyaspor'da genel kurul, Cengiz Aydoğan Alanyaspor Kulübü Tesisleri'nde saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Eğer çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 7 Haziran Cuma günü aynı saatte Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda yapılacak.

15.05.2024 12:30
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Corendon Alanyaspor, olağan seçimli genel kurul toplantısının 30 Mayıs Perşembe günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 7 Haziran Cuma günü yapılacağını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de 50 puanla yedinci sırada yer alan Corendon Alanyaspor'da olağan seçimli genel kurul tarihi belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurul 30 Mayıs 2024 Perşembe günü Cengiz Aydoğan Alanyaspor Kulübü Tesisleri'nde saat 16.00'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 7 Haziran Cuma günü aynı saatte Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda yapılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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