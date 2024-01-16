Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur\'unda Samsunspor ile hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda yarın Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetimindeki antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın saat 17.00'de Samsunspor'u konuk edecek. - ANTALYA