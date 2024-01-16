 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Yılport Samsunspor maçına hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Yılport Samsunspor maçına hazır

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın evinde oynayacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Pas, 5'e 2 top kapma organizasyonlarının ardından antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Yılport Samsunspor maçına hazır
16.01.2024 - 19:31,  Güncelleme: 19:32
Abone Ol

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın evinde oynayacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Pas, 5'e 2 top kapma organizasyonlarının ardından antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Kupası, Fatih Tekke, Samsunspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Yılport Samsunspor maçına hazır - Son Dakika


19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45
Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50
İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı

Son Dakika
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50 İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 20:32:59. #1.13#
SON DAKİKA: Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Yılport Samsunspor maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement