Çorlu'nun Şahinleri Türkiye üçüncüsü - Son Dakika
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Çorlu'nun Şahinleri Türkiye üçüncüsü

03.05.2022 17:38
Çorlu'nun Şahinleri Türkiye üçüncüsü

Çorlu'da eğitim öğretim veren kurumlar arasında yer alan Şahinler Ortaokulu başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Çorlu'da eğitim öğretim veren kurumlar arasında yer alan Şahinler Ortaokulu başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şahinler Ortaokulu küçük kızlar voleybol takımı Türkiye üçüncüsü oldu.

Küçük kızlar voleybol Tekirdağ il birincisi olarak önce Düzce'de düzenlenen Türkiye yarı finallerine katılan ardından da Çankırı'da yapılan Türkiye finallerinde boy gösteren Şahinler Ortaokulu küçük kızlar voleybol takımı önce Mersin ve Ankara temsilcilerini geride bıraktı ardından da Aydın ekibi ile karşılaştı. Son derece çekişmeli geçen maçı adeta kıl payı kaydeden Çorlu temsilcisi üçüncülük maçında da yine kendisi gibi Tekirdağ temsilcisi olan Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu takımı ile karşı karşıya geldi ve Türkiye üçüncüsü unvanını elde etti.

Elde edilen başarıdan dolayı emeği geçen herkese tek tek teşekkür eden Çorlu Şahinler Ortaokulu Müdürü Fatih Ersöz, "Çorlumuza kazandırdığımız bu başarı için ekip olarak çok mutluyuz, hedefimiz seneye Türkiye Şampiyonluğuna ulaşmak. Buna da ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Çünkü şu an bunu tecrübe ettik ve az farkla da kaçırdık. Seneye birincilik kupası Çorlu'ya gelecek. Bu başarının ortaya çıkmasına vesile olan öğretmenlerimi, öğrencilerimi ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımızı kutluyor bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Çorlu'nun Şahinleri Türkiye üçüncüsü
Çorlu'nun Şahinleri Türkiye üçüncüsü
Çorlu'nun Şahinleri Türkiye üçüncüsü

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Tekirdağ, Çankırı, Türkiye, Çorlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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