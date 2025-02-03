Çorluspor 1947, Mustafa Kemalpaşaspor'u 3-1 Geçerek Zirve Takibini Sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

Çorluspor 1947, Mustafa Kemalpaşaspor'u 3-1 Geçerek Zirve Takibini Sürdürüyor

Çorluspor 1947, Mustafa Kemalpaşaspor\'u 3-1 Geçerek Zirve Takibini Sürdürüyor

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çorluspor 1947, ligin 18. haftasında evinde Mustafa Kemalpaşaspor'u 3-1 yenerek puanını 33'e çıkardı ve zirve takipçiliğini devam ettirdi. Önümüzdeki hafta Ayvalıkgücü Belediyespor ile zorlu bir maça çıkacak.

03.02.2025 14:12  Güncelleme: 14:14
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Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Tekirdağ temsilcisi Çorluspor 1947 ligin 18. haftasında Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda konuk ettiği Bursa ekibi Mustafa Kemalpaşaspor takımını 3-1'lik skorla geçerek hanesine 3 puanı yazdırdı ve zirve takibini sürdürdü.

İlk yarısını 2-0 öne tamamladığı karşılaşmayı 3-1 kazanarak 3 puanına sahibi olan sarı - kırmızılılarda maçtan sonra yönetim, futbolcu ve taraftarlara bütünleşerek galibiyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta lider 52 Orduspor FK takımının 5 puan gerisinde 33 puanla 4. sırada yer alan Çorluspor 1947 gelecek hafta zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maçta Balıkesir deplasmanında ligin 3. sırasında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor takımı ile karşı karşıya gelecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, 3-sayfa, Futbol, Çorlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorluspor 1947, Mustafa Kemalpaşaspor'u 3-1 Geçerek Zirve Takibini Sürdürüyor - Son Dakika

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