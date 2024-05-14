Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Ampute Futbol Milli Takımı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Ampute Futbol Milli Takımı'nı ziyaret etti

Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Ampute Futbol Milli Takımı\'nı ziyaret etti

Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Çorum'da kamp yapan Ampute Futbol Milli Takımı'nı ziyaret etti. Antrenman sonrası milli takım ekibiyle bir araya gelen Yağbat, Avrupa Şampiyonası'nda başarı diledi.

14.05.2024 18:20  Güncelleme: 18:24
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Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Çorum'da kamp yapan Ampute Futbol Milli Takımı'nı ziyaret etti. Antrenman sonrası milli takım ekibiyle bir araya gelen Yağbat, Avrupa Şampiyonası'nda başarı diledi.

Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde kampa giren Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarında sona geldi. Çorum FK Tesislerinde yapılan antrenmanı ziyaret eden Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz ve futbolcularla bir araya geldi. Milli takım heyetine antrenman sonrası tatlı ikram eden Yağbat, Fransa'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda başarı diledi.

Yağbat, burada yaptığı açıklamada, "Şehrimizde ağırladığımız dünya şampiyonumuz Ampute Futbol Milli Takımımızı kampın son günlerinde ziyaret ettik. Teknik Direktör İsmail Temiz hocamıza ve milli sporcularımıza, 1-8 Haziran tarihlerinde Fransa'da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz" dedi.

Teknik Direktör İsmail Temiz de Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat'a imzalı milli takım forması hediye etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Ampute Futbol Milli Takımı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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