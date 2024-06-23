Çorum Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Antrenör Kitleri Hediye Etti - Son Dakika
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Çorum Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Antrenör Kitleri Hediye Etti

Çorum Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Antrenör Kitleri Hediye Etti

Çorum Belediyesi, 21 Haziran Dünya Antrenörler Günü'nde, kentteki amatör spor kulüplerinde görev yapan antrenörlere, antrenman malzemelerinden oluşan antrenör kiti hediye etti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, antrenörlerin büyük gayretlerle gençleri geleceğe hazırladığını belirterek, antrenörleri tebrik etti.

23.06.2024 20:39  Güncelleme: 20:48
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Çorum Belediyesi, 21 Haziran Dünya Antrenörler Günü'nde, kentteki amatör spor kulüplerinde görev yapan antrenörlere, antrenman malzemelerinden oluşan antrenör kiti hediye etti.

Çorum Belediyesi amatör spor kulüplerine desteğini sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Dünya Antrenörler Günü'nde Çorum'daki amatör spor kulüp temsilcileri ve antrenörlerle bir araya geldi. Başkan Aşgın, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ve ASKF Başkanı Ferhat Arıcı'nın da katıldığı programda antrenörlere antrenman malzemelerinden oluşan antrenör kiti hediye etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 21 Haziran Dünya Antrenörler Günü'nü kutladı. Antrenörlerin büyük gayretlerle ve büyük özveriyle gençleri geleceğe hazırladığını dile getiren Başkan Aşgın, "Antrenörler spor camiasının gizli kahramanlarıdır. Emek isteyen bu mesleği yapan antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

'İki yeni sentetik saha yapılacak'

Amatör spor kulüpleri için iki yeni futbol sahası sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Aşgın, "Bu sözümüzü ikinci dönemimizde yerine getireceğiz ve en az iki yeni sentetik sahayı amatör futbol kulüplerinin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

TÜFAD Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ve ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, amatör spora verdiği destekten dolayı Başkan Aşgın'a teşekkür ettiler. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çorum Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Antrenör Kitleri Hediye Etti - Son Dakika
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