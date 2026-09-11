Çorum\'da ilk kez aquatlon yarışı düzenlendi, 5 ilden 50 sporcu mücadele etti

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen ve triatlon sporunun alt dalı olan aquatlon yarışları, Çorum'da ilk kez gerçekleştirildi. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonda, 5 farklı ilden 50 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Triatlon Ligi 8. bölge final etabı kapsamında düzenlenen yarışlara Çorum'un yanı sıra Samsun, Sinop, Tokat ve Amasya'dan sporcular katılım sağladı. Yüzme ve koşu etaplarından oluşan organizasyonda 50 sporcudan oluşan yarışmacı, parkuru en önde tamamlayabilmek için Çorum Olimpik Yüzme Havuzu'nda mücadele etti. 7'den 70'e her yaş grubunun yapabileceği bu çok yönlü spor dalının özellikle çocukların fiziksel ve bireysel gelişimine büyük katkı sağladığı vurgulandı.

Samsun'dan yarışma için gelen Miran Aydın, "Normalde yüzücüyüm ama bir deneyim olması için triatlona başladım. Güzel bir spor. Yüzme, koşu, bisiklet gibi branşlar var. Çorum çok güzel. Sevdim, havası falan çok güzel. Öncekini de Samsun'da yapmıştık ama şimdi işte Çorum'a geldik. İnsanlar da bunu yapmalı. Çünkü hem spor açısından çok iyi hem de eğlenceli" dedi.

Ensar Aydın: "Destek amaçlı da buraya Çorum'a geldik"

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmaya oğlunu getirerek destek çıkan Ensar Aydın, "Çocuğumuz 5-6 seneden beri yüzme sporunu yapıyor. Eğlenceyle başladı. Şu an ilerletiyor. Destek amaçlı da Çorum'a geldik. Çocuklarınızı bu şekilde spora teşvik etmelerini isteriz. Çünkü çok güzel, eğlenceli ve insanlarla beraber bir etkinlik yapıyorlar" diye konuştu.

Kaan Aydıngül: "En revaçta olan olimpik branşlardan bir tanesi"

Düzenlenen yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Triatlon Federasyonu 2026 sezonu 8. Bölge Sorumlusu Kaan Aydıngül, "Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Triatlon Ligi 8. bölgenin final etabını Çorum'da gerçekleştiriyoruz. 50 sporcunun katılımı oldu. Triatlon son yıllarda dünyada en revaçta olan olimpik branşlardan biri. Katılım gittikçe artıyor. Yaş grubumuz gayet temelden en yüksek seviyeye kadar 7'den 70'e yaşlara kadar katılımcılarımız var. Triatlonun amacı çocukların daha farklı branşlarla etkin hale gelmesi ve çok yönlü olduğu için çocuk gelişimine bireysel gelişime de çok katkısı var. Bundan dolayı herkesi triatlona davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.