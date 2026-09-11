Çorum'da ilk kez aquatlon yarışı düzenlendi, 5 ilden 50 sporcu mücadele etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da ilk kez aquatlon yarışı düzenlendi, 5 ilden 50 sporcu mücadele etti

Çorum\'da ilk kez aquatlon yarışı düzenlendi, 5 ilden 50 sporcu mücadele etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun düzenlediği aquatlon yarışları Çorum'da ilk kez yapıldı. Bölgesel Triatlon Ligi 8. bölge final etabı kapsamındaki organizasyonda Çorum, Samsun, Sinop, Tokat ve Amasya'dan 50 sporcu derece için yarıştı.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen ve triatlon sporunun alt dalı olan aquatlon yarışları, Çorum'da ilk kez gerçekleştirildi. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonda, 5 farklı ilden 50 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Triatlon Ligi 8. bölge final etabı kapsamında düzenlenen yarışlara Çorum'un yanı sıra Samsun, Sinop, Tokat ve Amasya'dan sporcular katılım sağladı. Yüzme ve koşu etaplarından oluşan organizasyonda 50 sporcudan oluşan yarışmacı, parkuru en önde tamamlayabilmek için Çorum Olimpik Yüzme Havuzu'nda mücadele etti. 7'den 70'e her yaş grubunun yapabileceği bu çok yönlü spor dalının özellikle çocukların fiziksel ve bireysel gelişimine büyük katkı sağladığı vurgulandı.

Samsun'dan yarışma için gelen Miran Aydın, "Normalde yüzücüyüm ama bir deneyim olması için triatlona başladım. Güzel bir spor. Yüzme, koşu, bisiklet gibi branşlar var. Çorum çok güzel. Sevdim, havası falan çok güzel. Öncekini de Samsun'da yapmıştık ama şimdi işte Çorum'a geldik. İnsanlar da bunu yapmalı. Çünkü hem spor açısından çok iyi hem de eğlenceli" dedi.

Ensar Aydın: "Destek amaçlı da buraya Çorum'a geldik"

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmaya oğlunu getirerek destek çıkan Ensar Aydın, "Çocuğumuz 5-6 seneden beri yüzme sporunu yapıyor. Eğlenceyle başladı. Şu an ilerletiyor. Destek amaçlı da Çorum'a geldik. Çocuklarınızı bu şekilde spora teşvik etmelerini isteriz. Çünkü çok güzel, eğlenceli ve insanlarla beraber bir etkinlik yapıyorlar" diye konuştu.

Kaan Aydıngül: "En revaçta olan olimpik branşlardan bir tanesi"

Düzenlenen yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Triatlon Federasyonu 2026 sezonu 8. Bölge Sorumlusu Kaan Aydıngül, "Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Triatlon Ligi 8. bölgenin final etabını Çorum'da gerçekleştiriyoruz. 50 sporcunun katılımı oldu. Triatlon son yıllarda dünyada en revaçta olan olimpik branşlardan biri. Katılım gittikçe artıyor. Yaş grubumuz gayet temelden en yüksek seviyeye kadar 7'den 70'e yaşlara kadar katılımcılarımız var. Triatlonun amacı çocukların daha farklı branşlarla etkin hale gelmesi ve çok yönlü olduğu için çocuk gelişimine bireysel gelişime de çok katkısı var. Bundan dolayı herkesi triatlona davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Amasya, Samsun, Tokat, Sinop, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum'da ilk kez aquatlon yarışı düzenlendi, 5 ilden 50 sporcu mücadele etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti Çin'de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti
7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi gizli bölmede yakalandı 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi gizli bölmede yakalandı
18 yıl sonra harika geri dönüş Kadıköy’de inanılmaz anlar 18 yıl sonra harika geri dönüş! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Bu çocuğun ismini not edin Önce imzayı, sonra da golünü attı Bu çocuğun ismini not edin! Önce imzayı, sonra da golünü attı
1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular 1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı! Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular
Gelibolu’da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi Gelibolu'da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi

17:18
Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Askeri araç devrildi: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
17:17
İsmail Kartal Aziz Başkan’ın sözünü yerde bıraktı
İsmail Kartal Aziz Başkan'ın sözünü yerde bıraktı
17:07
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme Bakan Şimşek, Erdoğan’a sunum yaptı
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Bakan Şimşek, Erdoğan'a sunum yaptı
17:01
Adaylar bomba İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturabilecek isimler
Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler
16:36
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi
16:01
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 17:36:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Çorum'da ilk kez aquatlon yarışı düzenlendi, 5 ilden 50 sporcu mücadele etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement