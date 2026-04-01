Çorum'da milli maç coşkusu kent meydanında yaşandı

Çorum'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 mağlup ettiği Dünya Kupası Elemeleri final maçını meydanda kurulan dev ekrandan büyük bir coşkuyla takip etti.

Çorum'da, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri finalinde Kosova ile karşı karşıya geldiği mücadele sırasında vatandaşlar tek yürek oldu. Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı'nda kurulan dev ekranın etrafında toplanan yüzlerce vatandaş, milli heyecana tek yürek olarak ortak oldu. Saat 21.45'te başlayan ve ellerindeki Türk bayraklarıyla Milli Futbol Takımı'na destek veren vatandaşlar, karşılaşmanın arıdından büyük sevinç yaşadı.

"Tarihi bir akşamlarımızdan bir tanesini yaşıyoruz"

Kadeş Barış Meydanı'nda vatandaşlarla birlikte maç heyecanını yaşayan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Gördüğünüz gibi tarihi bir akşamlarımızdan bir tanesini yaşıyoruz. Uzun zamandır Dünya Kupalarında milli takım olarak Türkiye olarak uzaktık. İnşallah son bir maç kaldı. Son 45 dakika. Bu 45 dakikanın sonucunda bizim çocuklar tüm Türkiye'yi ayağa kaldıracak. 85 milyon tek yürek olarak Dünya Kupası finallerine inşallah gideceğiz hep beraber" dedi. - ÇORUM