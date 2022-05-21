Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı - Son Dakika
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Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı

21.05.2022 20:47

- Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Tevfik Kış Yağlı Güreşleri büyük ilgi gördü Serhat Gökmen başpehlivan oldu Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Tevfik Kış Yağlı Güreşleri Kırkpınar'ı aratmadı.

- Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Tevfik Kış Yağlı Güreşleri büyük ilgi gördü

Serhat Gökmen başpehlivan oldu

ÇORUM - Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Tevfik Kış Yağlı Güreşleri Kırkpınar'ı aratmadı. Güreşlerde Serhat Gökmen başpehlivan oldu.

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu'nda yapılan yağlı güreş müsabakaları büyük ilgi gördü. Güreşleri izlemeye gelen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren stada akın etti. Dua ile başlayan güreşlere Çorum'un yanı sıra diğer illerden 850'e yakın pehlivan katıldı.

Yağlı güreşlerde her yıl olduğu gibi bu yılda en çok ilgiyi baş pehlivanlık güreşleri gördü. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda rakibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi pehlivanı Mehmet Gümüşalan'ı yenen Manavgat Belediyesi pehlivanı Serhat Gökmen başpehlivan olurken, Kocaeeli Büyükşehir Belediyesi pehlivanı Faruk Akkoyun ve Manavgat Belediyesi pehlivanı Fatih Atlı üçüncülüğü paylaştı.

Baş, başaltı, büyük orta, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak, tozkoparan, teşvik 1, teşvik 2, minikler 1 boy ve minikler 2 boy olmak üzere 14 kategoride yapılan güreşlerde sporculara toplam 400 bin TL ödül dağıtıldı.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Belediye Balkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, er meydanında başpehlivanların birbirinden güzel, birbirinden iddialı müsabakalara imza attıklarını belirterek, "Geleneğimizle, kültümüzle, pehlivanlarımızla, güreşle, ecdadımızla bizlere bir kez daha gurur duydurdular. Adeta tarihten çıkmışçasına büyük pehlivanlarımız büyük güreşlere imza attılar. Tüm pehlivanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Çorum'u "yiğidin harman olduğu" yer olarak tanımlayan Başkan Aşgın, "Medeniyetler kenti. Güreşin merkezi. Bu fragmandı. Seneye daha büyük pehlivanlarla güreşseverlerin karsısında olacağız" ifadelerini kullandı.

Başpehlivan olan Serhat Gökmen, "Arkadaşlarımızla birlikte güzel mücadeleler, güzel güreşler oldu. Bundan sonraki hedefimiz Kırkpınar altın kemer inşallah. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ve tüm güreşseverlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı
Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı
Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı
Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı
Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı
Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı
Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı
Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı
Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı
Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı
Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı
Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı
Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı

YORUMLAR
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Kars'ta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı Kars'ta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı Çorum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Serhat Gökmen oldu Çorum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Serhat Gökmen oldu
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı - Son Dakika


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