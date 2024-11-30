Çorum FK 1-0 Erzurumspor FK: Mamba\'nın Golüyle Kazandı

Spor

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, -

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Serdar Osman Akarsu

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 70 Eren Karadağ), Verheydt (Dk. 78 Ahmethan Köse), Tunahan Ergül, Kerem Kalafat (Dk. 78 Cadic), Kadir Seven, Geraldo, Erkan Kaş (Dk. 70 Atila Turan), Burak Süleyman (Dk. 83 Atakan Cangöz)

ERZURUMSPOR FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Sefa Akgün (Dk. 86 Özgür Sert), Eren Tozlu (Dk. 86 Koray Kılınç), Mamba (Dk. 79 Azubuike), Giorbelidze, Roshi (Dk. 66 Celal Hanap), Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Teklic

SARI KARTLAR: Kadir Seven, Atakan Akkaynak, Erkan Kaş (Çorum FK), Cirociata, Koray Kılınç, Teklic (Erzurumspor FK)

GOL: Dk.32 Mamba (Erzurumspor FK)

1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Erzurumspor FK oldu.

32'inci dakikada Teklic'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mamba, yerden düzgün vurdu, takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda her iki takımın baskısı sonucu değiştirmedi ve karşılaşma konuk takım Erzurumspor FK'nın ilk yarıda attığı golle 1-0 sona erdi.