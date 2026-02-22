Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Çorum FK, evinde Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Burak Demirkıran, Emrah Ünal, Arif Dilmeç
Çorum FK: İbrahim Sehic, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Yusuf Erdoğan dk. 76), Pedrinho, Arda Hilmi Şengül, Fredy (Danijel Aleksic dk. 86), Mame Thiam, Oğuz Gürbulak (Ahmed Ildız dk.65), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş (Cemali Sertel dk. 65), Burak Çoban (Braian Samudio dk. 75)
Yedekler: Hasan Hüseyin Akınay, Joseph Attamah, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Kerem Kalafat,
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Jurgen Bardhi (Andrej Dokanovic dk.53), Toheeb Adeola Kosoko (Batuhan Çelik dk.53), Atalay Babacan, Cebio Soukou (Yusuf Deniz Şaş dk. 90+3), Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Emre Kaplan (Ali Turap Bülbül dk.53), Benny
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Kubilay Aktaş, Barış Ekincier, Yusuf Kocatürk, Engjell Hoti, Yunus Emre Yılmaz
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Goller: Mame Thiam (dk. 52 pen.), Fredy (dk. 79) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Erkan Kaş, Arda Şengül (Çorum FK) - ÇORUM
Son Dakika › Spor › Çorum FK 2-0 Ümraniyespor: Kritik Galibiyet - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?