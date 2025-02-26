Çorum FK, Boluspor'u Mağlup Etti - Son Dakika
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Çorum FK, Boluspor'u Mağlup Etti

Çorum FK, Boluspor\'u Mağlup Etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK, Boluspor'u 2-1 yenerek kupaya veda etti.

26.02.2025 17:27
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta karşılaşmasında Çorum FK, konuk ettiği Boluspor'u 2-1 mağlup etti. İki takım da bu sonuçlarla kupaya veda etti.

Hakemler: Melih Aldemir, Mehmet Pekmezci, Faruk Yağlı

Çorum FK: Ahmet Said Kıvanç (Timurhan Kartal dk. 82), Eren Turnalı, Furkan Enes Uyar, Taha İbrahim Rençber, Burak Kılıçoğlu (Yusuf Peker dk. 68), Yunus Emre Divan, Polat Polat (Emin Arslan dk. 54), İsmailcan Kabataş (Ahmet Said Acısu dk. 54), Hsan Ege Akdoğan, Can Efe Bozacı (Halil İbrahim Atalay dk. 81), Abdullah Güler

Yedekler: Mahmut Eren Güler, Doruk Üzüm, Ramazan Demirkol, Emir Alp Özçelik

Teknik Sorumlu: Kenan Aşkan

Boluspor: Bartu Kulbilge, Halil Çınar Nergis, Egemen Kazancı (Deniz Yıldız dk. 70), Arda Tuğra Saygı, Eren Çakırdağ, Harun Yerlikaya (Eren Gökgöz dk. 59), İsmail Kalburcu, Muhammet Mustafa Yıldız, Muhammet Emin Yılmaz, Miraç Uzunoğlu (Doğukan Bağdat dk. 59), Arda Işık (Kerem Yıldırım dk. 59)

Yedekler: Mesutcan Nakaş, Kerem Yıldırım, Furkan Esat Kartal, Haktan Bülent Nalyapan

Teknik Sorumlu: Bahadır Kıyak

Goller: Taha İbrahim Rençber (dk. 41), Abdullah Güler (dk. 77) (Çorum FK), Arda Işık (dk. 48) (Boluspor)

Sarı kartlar: İsmailcan Kabataş (Çorum FK), Mesutcan Nakaş (Boluspor) - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çorum FK, Boluspor'u Mağlup Etti - Son Dakika

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