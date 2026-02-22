Çorum FK'dan Kritik Galibiyet - Son Dakika
Çorum FK'dan Kritik Galibiyet

Çorum FK\'dan Kritik Galibiyet
22.02.2026 18:44
Trendyol 1. Lig'de Çorum FK, Ümraniyespor'u 2-0 yenerek 3 puan aldı; teknik direktör Uğur Uçar açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, ilk yarıda girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini, ikinci yarı gelen ilk golle rahatladıklarını söyledi.

Uçar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımda yeni göreve geldiğini hatırlatarak "Bizim için önemli bir 3 puandı. Yeni geldik, bir şeyler oturtmaya çalışıyoruz. Bu süreçte hem maç kazanıp hem oyunu oturtmak kolay değil. Biraz zamana ihtiyacımız var ama kazanarak devam edeceğiz. Kimseden zaman istemiyoruz çünkü ligin boyu kısaldı. 11 maçımız kaldı. İnşallah bütün maçları kazanıp Çorum halkına kupa armağan etmek istiyoruz." diye konuştu.

Ümraniyespor cephesi

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu ifade etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da gol pozisyonu üretemediğini aktaran Açıkgöz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çorum FK gibi ön hattı kuvvetli takıma ilk yarı hiç pozisyon vermedik. İkinci yarıya başladığımızda da oyunun başında bir penaltı pozisyonu oldu. Onunla beraber mağlup düştük. Tam oyuna dokunacağımız sırada golü yedik. Değişikliklerden sonra tekrar oyun dengelendi. Bu sefer de yine kaptırdığımız bir topla ikinci golü yedik. Bu yoğun maç trafiğinde 3 hafta üst üste 3 maç oynadığımız haftada son maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Ligde kalmak adına zaten her maç bizim için çok önemli."

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çorum FK'dan Kritik Galibiyet - Son Dakika

