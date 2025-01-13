Çorum FK'dan Önemli Galibiyet - Son Dakika
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Çorum FK'dan Önemli Galibiyet

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Serkan Özbalta, İstanbulspor'u 3-1 mağlup ettikleri maç sonrası alınan 3 puanın önemini vurguladı.

13.01.2025 21:45
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- Serkan Özbalta: "Alacağımız 3 puan bizim için çok önemliydi"

ÇORUM - İstanbulspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Her hafta geçtikçe, her bir puanın ve galibiyetin çok önemli olduğu, önem kazandığı ligde alacağımız 3 puan bizim için çok önemliydi. Herkes onun bilincinde olarak bu maça çıktı" dedi.

Trendyol 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik eden Özbalta, taraftarlarını mutlu ettikleri için sevinçli olduklarını ifade etti.

"İstanbulspor'un iyi bir gidişatı var"

Aldıkları 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Özbalta, "Her hafta geçtikçe, her bir puanın ve galibiyetin çok önemli olduğu, önem kazandığı ligde alacağımız 3 puan bizim için çok önemliydi. Herkes onun bilincinde olarak bu maça çıktı. Diğer taraftan da İstanbulspor'un birkaç haftadır iyi bir gidişatı var. Son oynadıkları Erokspor galibiyetinin güveni olan ve hocalığına güvendiğim Osman Zeki Korkmaz'ın ekibin başında olması ve onların da futbol adına ortaya bir şeyler koyma çabaları olacağını biliyorduk. Maça başladık, 1'inci dakikadan son dakikaya kadar istediklerimizi, bir kaç küçük durumun haricinde, hem pozisyonlarda hem de savunmada anlayışında yerine getirdik. İyi başladık, güzel bir golle devam ettik. İyi oynadığımız maçta basit bir gol yedik. Arkasında oyunu tekrar domine eden, istediklerini yapan bir Çorum FK vardı. İkinci golü çok geçmeden bulmamız, hem canlı oyun hem de inandıklarını yapabileceklerini gördükleri bir noktaya götürdü. Maçın bitimine doğru rakip takım bir kaç adamla ceza sahasına girmek istedi ki yapabilecekleri bir şey kalmamıştı. Fazla adamla gelip yandan ortalarla bir kaos ortamı oluşturup tekrar bir puana ortak olma çabası içindeydiler. Çok güzel bir dakikada 3. golü bulduk ve maçı istediğimiz bir skorla bitirdik" dedi.

"Oyuncuların bütün hafta gösterdikleri emeklerin boşa çıkmaması adına çok mutluyum"

Beraberliklerin ardından gelen galibiyet için sevinçli olduklarını belirten Özbalta, "Baktığımız zaman, uzun haftalardır yenilmeyen bir Çorum FK var, beraberlik sayısı çok olunca sizler de bizim gibi çok üzülüyordunuz. Bugün oyuncuların bütün hafta gösterdikleri emeklerin boşa çıkmaması adına çok mutluyum. Diğer taraftan da yenilmesek dahi taraftarımızı kendi sahamızda mutlu edememenin mahcubiyeti oluyordu. O anlamda Çorum FK taraftarlarına evlerine mutlu göndermek, ekranda izleyenleri sevindirmek çok daha önemliydi" diye konuştu.

Çorum FK\'dan Önemli Galibiyet
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çorum FK'dan Önemli Galibiyet - Son Dakika

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