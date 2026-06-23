Çorum FK'dan Stadyum Yenileme Hamlesi - Son Dakika
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Çorum FK'dan Stadyum Yenileme Hamlesi

Çorum FK\'dan Stadyum Yenileme Hamlesi
23.06.2026 10:06
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Çorum FK, Süper Lig hazırlıkları kapsamında stadyumunu modernize etmek için yenileme başlattı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında, Çorum Şehir Stadyumu'nda saha ve tribünleri kapsayan geniş çaplı bir yenileme çalışması başlatıldı.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig hazırlıkları kapsamında stadyum yenileme çalışmalarına hız verdi. Play-off'tan çıkarak Süper Lig'e yükselen Çorum temsilcisi, yeni sezon öncesinde Çorum Şehir Stadyumu'nu daha modern ve üst düzey standartlara kavuşturmak için kapsamlı bir dönüşüm süreci başlattı. Çalışmalar kapsamında mevcut saha zemini tamamen kaldırılırken, yeni zemin hibrit çim sistemiyle güçlendirilecek. Hibrit çim teknolojisi sayesinde çimlerin maç sırasında yerinden kalkmasının önüne geçilmesi, zeminin dayanıklılığının artırılması ve oyun kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Yenileme projesi çerçevesinde yeni nesil sulama altyapısı kurulacak, drenaj sistemi UEFA standartlarına uygun şekilde yeniden düzenlenecek ve teknik altyapıda önemli iyileştirmeler yapılacak. Ayrıca stattaki ses ve aydınlatma sistemleri de yenilenecek. Taraftar deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında mevcut skorboarda ek olarak ikinci bir skorboard yerleştirilecek. Tribünlerdeki kırık koltuklar yenileriyle değiştirilirken, yedek kulübeleri de modernize edilerek yeni sezona hazır hale getirilecek.

"Süper Lig'e, yenilenmiş sahamız ve stadyumumuzla güçlü bir şekilde giriş yapmak istiyoruz"

Stadyumda yürütülen yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Çorum FK Taraftar İlişkileri ve Stadyum Operasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Öksüz, çalışmaların Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Öksüz, "Çalışmalar hakkında bilgi veren Çorum FK Taraftar İlişkileri ve Stadyum Operasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Halis Öksüz, stadyumdaki çalışmaların Temmuz ayının sonuna kadar hazır hale getirmeyi planladıklarını belirterek, "Geçmiş yıllardan beri kullandığımız sahamız oldukça deforme olmuştu. Açılalı yaklaşık 8 yıl oldu. Süper Lig'e çıkmamız sebebiyle burayı tamamen UEFA standartlarına uygun hale getirmemiz gerekti. Bunun için kazı çalışmalarımıza başladık. Kazının alt kısmında bulunan ısıtma sistemlerimizde de problemler vardı. Bu sorunlar giderildikten sonra drenaj ve sulama sistemlerimizin tamamı yenilenecek. Ardından serme çim uygulaması yapılacak ve üzerine hibrit çim sistemi kurulacak. Sahamız tamamen UEFA standartlarında olacak. Yani bir Galatasaray veya Beşiktaş stadyumu nasıl ise onun daha üzerinde olacak. Aydınlatma sistemlerimizi LED sisteme dönüştüreceğiz. Bunlar tamamen yeni nesil sistemler olacak. Ses sistemlerimiz de yeni nesil olacak. Ayrıca şu an tek olan skorboardumuzun yerine karşılıklı iki adet LED sistemli skorboard kurulacak. Koltuklarımızın deforme olan bölümleri tamamen değiştirilecek. Yedek kulübelerimizi de tamamen yeniliyoruz. Saha kenarında ve saha dışında bulunan sentetik çimlerimizi de yeniliyoruz. Yürüttüğümüz çalışmaların tamamı Temmuz ayının sonuna kadar bitmiş olacak. Yeni sezona, Süper Lig'e, yenilenmiş sahamız ve stadyumumuzla güçlü bir şekilde giriş yapmak istiyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Çorum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK'dan Stadyum Yenileme Hamlesi - Son Dakika

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