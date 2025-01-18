Çorum FK'dan Ümraniyespor'a 3-1 Yenilgi - Son Dakika
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Çorum FK'dan Ümraniyespor'a 3-1 Yenilgi

Çorum FK\'dan Ümraniyespor\'a 3-1 Yenilgi

Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Özbalta değerlendirdi.

18.01.2025 22:46
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Devrede oyuncuların rahatlaması açısından formasyon değişikliğine gitmek istedik ki bu da zaten ikinci yarıya başlar başlamaz hemen golü bulmamıza sebebiyet verdi. İkinci gol oyuncularımın öz güveninin yerine gelmesini sağladı." dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele gücü yüksek bir müsabakayı tamamladıklarını söyledi.

İlk yarıda iki takımın da ataklara cevap verme, savunma, disiplin anlamında ayakta kalabildiğini belirten Özbalta, "Tabii ilk yarı bitmeden birkaç pozisyona girdik. Devrede oyuncuların rahatlaması açısından formasyon değişikliğine gitmek istedik ki bu da zaten ikinci yarıya başlar başlamaz hemen golü bulmamıza sebebiyet verdi. İkinci gol oyuncularımın öz güveninin yerine gelmesini sağladı. İkinci golden sonra Ümraniyespor takımının kaybedecek bir şeyi kalmadı. İki takım da çok ciddi mücadele gösterdiler son saniyeye kadar." ifadelerini kullandı.

Boy ortalaması kendilerinden yüksek bir takımla mücadele edeceklerini bildiklerini, buna göre hazırlık yaptıklarını anlatan Özbalta, "Ona özellikle çok dikkat ettik ve bunun da pratiğini sahada oyuncularla çalışmıştık. Özellikle çok etkili orta kesecekleri yere Thomas'ı koymamız ve Thomas'ın da onların 3-4 net topunu uzaklaştırması, dirençlerini kırdı." diye konuştu.

Maçın son bölümünde 5-3-2'ye döndüklerini, orta üçlüyü bozmadan arkayı da besleyerek ortaları bertaraf etmek istediklerini ve bunda başarılı olduklarını dile getiren Özbalta, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Özbalta, karşılaşmaya gösterdikleri ilgiden ötürü taraftara teşekkür etti.

Central Hospital Ümraniyespor cephesi

Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı ise bireysel sıkıntılar yaşadıklarını ve bazı hatalardan dolayı gol yediklerini söyledi.

Skoru kabullenmekte zorlandıklarını vurgulayan Bölükbaşı, "Bizim için skoru kabullenmek biraz zor olacak ama yapacak bir şey yok. Çorum FK'yi tebrik ediyorum, oyunu akıllıca oynadılar. Biz hatalardan gol yedik. Bireysel sıkıntılarımız vardı zaten. Düzeltmeye çalışıyorduk ama genel anlamda kendi adıma takımımdan, oyundan memnunum. İnşallah üstüne koya koya gitmeyi düşünüyoruz. Oyun anlamında üstüne koyuyoruz ama skoru da tutmamız, almamız lazım. İnşallah ilerleyen süreçte alırız." diye konuştu.

Çorum FK'nin bugün iyi oynadığına işaret eden Bölükbaşı, "İyi mücadele ettiler, tebrik ediyorum. Maçtan sonra hocalarını da tebrik ettim. Oyunun içinde zaman zaman sıkıntılı anlar oldu ama burada bulunduğumuz sürede çok iyi karşılandık." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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