Çorum FK'den Beşiktaş yenilgisi sonrası açıklama

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'a 6-2 yenilen Çorum FK'de yardımcı antrenör Tamer Sivrikaya, iyi bir takım olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivrikaya, "Maçın başında bu atmosferde ciddi baskı oluşturacağını biliyorduk. Maçın başında da kalemizde golü gördük. Maçın kırılma anlarından biri devreye girerken verilen penaltıydı. Penaltıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Devre arasındaki değişikliklerle hücumda daha etkin rol alabilir miyiz diye değişiklik yaptık. Takım buna olumlu cevap verdi ve skoru 2-1 yaptık. Oyuna tutunabileceğimiz anlarda kalemizde üçüncü golü gördük. Büyük takımlara karşı iyi reaksiyon veremezseniz, mücadele gücünüzü yükseltemezseniz sahadan mağlup ayrılırsınız. İyi bir takımımız var. Ligin daha üçüncü haftası ve bir maç kaybettik." diye konuştu.

Cesur oyun oynayacaklarını anlatan Sivrikaya, "Oyun rakibe göre değişkenlik gösterebiliyor. Bizim burada en çok dikkat ettiğimiz şey oyun felsefemiz olacak. Cesur ve doğru oyun oynayacağız. Bugün daha kopuk oynadık ama belli dakikalarda Beşiktaş'a zorluk çıkardık." ifadelerini kullandı.