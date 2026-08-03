Çorum FK Düzce'de Kamp Yapıyor
Çorum FK, Düzce'deki kampında güç depolayıp yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sabah saatlerinde salon çalışması gerçekleştirdi.
Futbolcular, ağırlık ve kuvvet antrenmanlarıyla da güç depoladı.
Günü akşam yapacağı saha antrenmanıyla tamamlayacak Çorum FK'li futbolcular, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.
Kaynak: AA
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