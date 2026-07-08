Çorum FK, Erhan Erentürk\'ü Transfer Etti

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, kaleci Erhan Erentürk'ü transfer etti.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Çorum FK'dan yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen kaleci Erhan Erentürk ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Erhan Erentürk'e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM