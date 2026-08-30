Çorum FK, Ermin Mahmic ile Anlaştı
Çorum FK, Ermin Mahmic'i 3+1 yıllık sözleşme ile renklerine kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 21 yaşındaki on numara oyuncusu Ermin Mahmic'i renklerine bağladığını duyurdu.
Çorum FK, FC Slovan Liberec ile anlaşarak Ermin Mahmic'i renklerine bağladı. Bundesliga, Premiership, Ligue 1 ve Serie A'da yer alan önemli kulüplerden transfer talepleri Bosna Hersekli Ermin Mahmic, Çorum FK ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ermin Mahmic'e kırmızı-siyahlı forma altında başarılı bir kariyer dilendi.
Kaynak: İHA
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