Çorum FK, Erokspor\'u 2-1 Yendi

STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Ömer Tevfik Özkoç, Sabri Öğe
ARCA ÇORUM FK: Sehic, Joseph Attamah, Sinan Osmanoğlu, Arda Hilmi, Erkan Kaş, Pedrinho (Dk. 87 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler (Dk. 71 Yusuf Erdoğan), Ahmed Ildız (Dk. 64 Ferhat Yazgan), Fredy, Burak Çoban, Samudio
ESENLER EROKSPOR: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare (Dk. 71 Nzaba), Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar (Dk. 58 Kanga), Jack (Dk. 72 Catakovic), Amilton (Dk. 58 Berat), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 46 Recep Niyaz), Faye, Kayode
GOLLER: Dk. 35 Burak Çoban, Dk. 90+3 Samudio (Arca Çorum FK) - Dk. 78 Catakovic (pen) (Esenler Erokspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 76 Atakan Akkaynak (Yedek kulübesi) (Arca Çorum FK) - Dk. 90+7 Nzaba (Esenler Erokspor)
SARI KARTLAR: Sinan Osmanoğlu, Burak Çoban, Ahmet Ildız, Samudio, Erkan Kaş, Fredy (Arca Çorum FK) - Mikail Okyar, Faye (Esenler Erokspor)
1'inci Lig'in 31'inci haftasında Arca Çorum FK, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.
35'inci dakikada Samudio'nun pasıyla buluşan Burak'ın vuruşunda savunmadan seken top ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çorum FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
68'inci dakikada Çorum FK'nın kullandığı köşe vuruşunda altı pas üzerinde Ferhat'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
78'inci dakikada Esenler Erokspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Catakovic'in vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.
90+3'üncü dakikada Burak'ın pasıyla buluşan Oğuz'un vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu takip eden Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
