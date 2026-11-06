Çorum FK, Fenerbahçe hazırlığında rondo ve sprint çalışmaları yaptı

Çorum FK, Fenerbahçe hazırlığında rondo ve sprint çalışmaları yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Burak Yılmaz yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleri ve 5'e 2 rondonun ardından sprint çalışması yapan kırmızı-siyahlılar, planlanan saha uygulamalarını tamamladı.
Çorum FK, Fenerbahçe karşılaşması hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, daha sonra 5'e 2 rondo çalışmasına geçerek topa sahip olma ve pas bağlantıları üzerine çalıştı.
Antrenmanın devamında futbolcular sprint çalışması gerçekleştirdi. Günün programı planlanan saha uygulamalarının tamamlanmasıyla sona erdi.
Kaynak: İHA
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