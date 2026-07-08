Çorum FK, Hasan Emre'yi Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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Çorum FK, Hasan Emre'yi Kadrosuna Kattı

Çorum FK, Hasan Emre\'yi Kadrosuna Kattı
08.07.2026 21:12
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Çorum FK, 25 yaşındaki ön libero Hasan Emre Yeşilyurt ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Çorum FK, ön libero oyuncusu Hasan Emre Yeşilyurt'u transfer etti.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Hasan Emre Yeşilyurt ile anlaşma sağlanarak 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Hasan Emre Yeşilyurt'a hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çorum FK, Hasan Emre'yi Kadrosuna Kattı - Son Dakika

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