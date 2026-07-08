Çorum FK, ön libero oyuncusu Hasan Emre Yeşilyurt'u transfer etti.
Çorum FK'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Hasan Emre Yeşilyurt ile anlaşma sağlanarak 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Hasan Emre Yeşilyurt'a hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi. - ÇORUM
Son Dakika › Spor › Çorum FK, Hasan Emre'yi Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?