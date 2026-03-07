Çorum FK, Hatayspor\'u Yendi

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Hatayspor maçının ardından, "İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleriyle beraber takım reaksiyon gösterdi ve 3 puana uzandı. Bizim için kazanarak devam etmek önemli" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, evinde konuk ettiği Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Boşa geçen 45 dakika, çok kötü bir ilk yarı, benim kabul etmeyeceğim bir oyun sahada vardı. Ama ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleriyle beraber takım reaksiyon gösterdi ve 3 puana uzandı. Bizim için kazanarak devam etmek önemli. Önümüzdeki Bolu maçına bakacağız" diye konuştu.

Takım kadrosu ile ilgili de değerlendirme yapan Uğur Uçar, "Geçen haftaya göre değişiklikler yaptık. Ama istediğimiz performansı alamadık. Bu inişler, çıkışlar olabilir. Ama oynayan, oynamayan herkes birlikte hareket etmek zorunda. Çünkü hedefimiz aynı, bu hedef doğrultusunda aile ortamını sağlamak için herkesin birbirine destek olması gerekiyor. Oynamayan oyuncular için bir uygunsuzluk yok. Onlarla da konuşuyoruz. Şans vermek isterim ama oyuncu değişikliklerini maçın gidişatına göre yapıyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM