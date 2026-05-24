Çorum FK İlk Yarıda Önde
Çorum FK İlk Yarıda Önde

24.05.2026 20:13
Trendyol 1. Lig Play-Off Finali'nde Çorum FK, Erokspor'u 1-0 yenik duruma düşürdü.

Trendyol 1. Lig Play-Off Final karşılaşmasında Esenler Erokspor ile Çorum FK, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı, Çorum FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada sağ kanatta pası alan Fredy topla ceza sahası içerisine girdi. Fredy'nin pasında karşı karşıya kalan Mame Thiam'ın şutunda kaleci Ertuğrul topu çeldi.

19. dakikada sol kanatta topla buluşan Kayode'nin pasında ceza sahasına giren Faye kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faye'nin şutunda savunma araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

20. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Oğuz Gürbulak'ın şutu auta gitti.

34. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'nin şutunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

37. dakikada sol kanatta topu alan Oğuz Gürbulak'ın ortasında ceza alanı içerisinde topa yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

40. dakikada sol kanatta topla buluşan Mame Thiam ceza sahasının çaprazından içeri girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç, Mikail Okyar, Tugay Kacar, Amilton, Recep Niyaz, Faye, Kayode

Yedekler: Birkan Tetik, Catakovic, Alper Karaman, Kanga, Eray Korkmaz, Yunus Emre Gedik, Yusuf Arda Özyurt, Talha Tekin, Berat Luş, Ömer Faruk beyaz

Teknik Direktör: Güray Gündoğdu

Çorum FK: İbrahim Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Pedrinho, Serdar Gürler, Fredy, Oğuz Gürbulak, Burak Çoban, Mame Thiam

Yedekler: Hüseyin Akınay, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Aleksic, Yusuf Erdoğan, Samudıo, Cemali Sertel, Zubairu, Kerem Kalafat, Ahmed Ildız

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Gol: Serdar Gürler (dk. 37) (Çorum FK) - KONYA

Kaynak: İHA

