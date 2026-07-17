Çorum FK Kamp Çalışmalarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, Topuk Yaylası'ndaki kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, Düzce'deki Topuk Yaylası'nda 4 Temmuz'da başladığı kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı. 13 gün boyunca çift antrenman yapan Çorum FK, sabah antrenmanlarında koordinasyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaparken, akşam idmanlarında ise pas, şut, top kapma, dar ve geniş alan oyunları ile taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Çorum FK, sezon hazırlıklarına 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da, 1-6 Ağustos tarihlerinde tekrar Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sürdürecek. - ÇORUM