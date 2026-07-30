Çorum FK Kamp Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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Çorum FK Kamp Çalışmalarını Tamamladı

Çorum FK Kamp Çalışmalarını Tamamladı
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Çorum FK, Bolu'daki kampını tamamlayarak 3 hazırlık maçı oynadı; sonuçlar 0-0 ve 1-3.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da yaptığı kamp tamamlandı.

İkinci etap kamp çalışmalarına Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde bulunan bir otelde 20 Temmuz'da başlayan Çorum ekibi, sabah antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Uğur Uçar idaresindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra kondisyon çalışması yaptı.

Çorum FK, kampın son antrenmanını teknik ve taktik çalışma yaparak tamamladı.

3 hazırlık maçı yapıldı

Çorum ekibi, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında 3 hazırlık maçı yaptı.

Çorum FK'nin, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ve Arnavutluk Süper Lig takımı KF Tirana ile yaptığı hazırlık maçları 0-0 sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip, Trendyol 1. Lig takımlarından Alagöz Holding Iğdırspor ile oynadığı hazırlık maçını ise 3-1 kaybetti.

Kaynak: AA

Çorum, Bolu, Spor, Son Dakika

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