Çorum FK Kasımpaşa'ya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Çorum FK Kasımpaşa'ya Hazırlanıyor

Çorum FK Kasımpaşa\'ya Hazırlanıyor
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Çorum FK, Süper Lig'deki ikinci maçında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.

TRENDYOL Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak lige 1 puanla başlayan Arca Çorum FK, 2'nci hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig tarihinde ilk kez mücadele eden kırmızı-siyahlı ekip, sezonun açılış maçında deplasmanda son şampiyon Galatasaray karşısında sergilediği başarılı futbolla dikkat çekti. Deplasmanda 1 puanla dönen Çorum FK, gözünü şimdi Kasımpaşa karşılaşmasına çevirdi. Galatasaray karşısında alınan beraberliği geride bırakmak isteyen kırmızı-siyahlılar, sahasında oynayacağı ilk Süper Lig maçından galibiyetle ayrılarak 3 puan hedefliyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği ceza nedeniyle Çorum FK'nın Kasımpaşa karşılaşması seyircisiz oynanacak. Kasımpaşa taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünden mücadeleyi takip edebilecek.

Çorum FK, Galatasaray karşısında ortaya koyduğu mücadeleyi Kasımpaşa karşısında da sürdürerek Süper Lig'deki ilk galibiyetini almak istiyor. Karşılaşma, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı-siyahlılar, mücadeleden 3 puanla ayrılarak Süper Lig'deki ilk sezonunda üst sıralara doğru önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Kasımpaşa, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK Kasımpaşa'ya Hazırlanıyor - Son Dakika

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