Çorum FK\'nın kampında Kürşat Kaplan\'ın Burak Yılmaz\'ın ekibine katıldığı belirtildi

Milli maçlar sebebiyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Antalya'da olan Çorum FK, kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra antrenmanda taktiksel organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman yapılan kaleli oyun çalışmasıyla tamamlandı.

Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefleyen Çorum FK'nın, kamp çalışmalarına Antalya'da devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Kürşat Kaplan'ın, Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın ekibine katıldığı ifade edildi.