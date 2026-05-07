Çorum FK Play-off'ta İkinci Tura Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum FK Play-off'ta İkinci Tura Yükseldi

Çorum FK Play-off\'ta İkinci Tura Yükseldi
07.05.2026 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arca Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek play-off'ta ikinci tura yükseldi.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Ergin Gözütok, Mert Bulut

Arca Çorum FK: Sehic, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Dk. 64 Burak Çoban), Yusuf Erdoğan (Dk. 90+5 Kerem Kalafat), Pedrinho (Dk. 90+1 Attamah), Arda Hilmi Şengül, Fredy, Samudio (Dk. 46 Thiam), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Ahmet Ildız (Dk. 64 Ferhat Yazgan)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Roshi (Dk. 51 Rroca), Hüseyin Bulut, Ali Dere (Dk. 60 Süleyman Luş), İbrahim Akdağ, Wellington, Ezeh, Halil Can Ayan (Dk. 83 Enes Yılmaz), İshak Karaoğul (Dk. 83 Ali Akman), Junior Fernandes

Gol: Dk. 20 Fredy (Penaltıdan) (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 69 Thiam, Dk. 85 Sehic, Dk. 88 Uğur Uçar (Teknik direktör) (Arca Çorum FK)

Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Arca Çorum FK, ikinci tura yükseldi.

Arca Çorum FK, ikinci turda Sipay Bodrum FK ile play-off finaline çıkma mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK Play-off'ta İkinci Tura Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı 21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı
Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı

22:42
Fenerbahçe’ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti
Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti
22:23
İran’da peş peşe patlama sesleri Hürmüz Boğazı’nda alarm
İran’da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı’nda alarm
22:13
Adalet Bakanı Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Adalet Bakanı Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
22:07
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
21:56
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş’ın iadesini bekliyoruz
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz
21:37
Alex de Souza, Fenerbahçe’deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Alex de Souza, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 22:44:39. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum FK Play-off'ta İkinci Tura Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.