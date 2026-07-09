Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Braian Samudio, Emeka Friday Eze ve Joseph Attamah ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Paraguaylı santrafor Samudio, Nijeryalı santrafor Eze ve Ganalı stoper Attamah ile sözleşmelerin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, futbolculara Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladığı katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dileklerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Çorum FK Üç Futbolcu ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?