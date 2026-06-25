Çorum FK, Üzeyir Ergün ile Sözleşmesini Feshetti

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 33 yaşındaki futbolcu Üzeyir Ergün ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK'da transfer çalışmaları devam ediyor. Çorum FK, geçen yıl takıma katılan 33 yaşındaki futbolcu Üzeyir Ergün'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Üzeyir Ergün arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Kulübümüz forması altında verdiği emekler ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM