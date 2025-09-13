Çorum FK, Vanspor ile 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
Çorum FK, Vanspor ile 0-0 Berabere Kaldı

Çorum FK, Vanspor ile 0-0 Berabere Kaldı
13.09.2025 21:52
Çorum FK'nin teknik direktörü Tahsin Tam, son vuruşlarda daha iyi olsalar 3 puan alabilirlerdi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile 0-0 beraber kalan Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Tahsin Tam, "Son vuruşlarda ve son pas kalitesinde biraz daha iyi olabilseydik istediğimiz 3 puanı alarak geceyi sonlandırabilirdik ama sonuçta namağlup yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Tam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gol haricinde her şeyi denedikleri bir akşam olduğunu söyledi.

Oyunun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu belirten Tam, "Rakibimiz de son 4 maçları oynadığı taktiğin dışında bir dizilişle sahaya çıktı. Ona dönükte önlemlerimizi hemen geliştirdik. Yani oyuncularımız iyi reaksiyon gösterdi. İlk devrede biraz oyunun duraksadığı anlar oldu. Çok kalecilerin sakatlığından, zaman geçirmeye dönük hareketlerden dolayı ama ikinci yarı tamamen baskıyı kurduğumuzu düşünüyorum. Tüm denemeleri yaptık. Oyuncularım inanılmaz şekilde yüksek konsantrasyonda ve verdiğimiz sorumlulukları kusursuz şekilde yerine getirerek hareket ettiler. Hepsini oyuncularım canı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Rakibin defansta kalabalık oynayan bir takım olduğuna dikkati çeken Tam, şöyle devam etti:

"Son vuruşlarda ve son pas kalitesinde biraz daha iyi olabilseydik istediğimiz 3 puanı alarak geceyi sonlandırabilirdik ama sonuçta namağlup yolumuza devam ediyoruz. Bu oyuncular sonuna kadar desteği hak ediyor. Seyircimize de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Maçın başından sonuna kadar desteklerini kusursuz şekilde yerine getirdiler. Yani 3 puanla sonlandıramadığımız için maçı onlardan özür diliyorum ama uzun bir maraton dediğim gibi daha namağlup devam ediyoruz ve lideriz."

İmaj Altyapı Vanspor cephesi

İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Çorum FK'nin topa daha fazla sahip olduğunu kaydetti.

Çorum FK'nin çok etkili kafa vurabilecek oyunculara sahip olduğunu gözlemlediklerini aktaran Kutlu, "Sadece oyun yönü değiştirip topa sahip oldu Çorum FK. Oyun üstünlüğü onlardaydı ama bizim de pozisyonumuz yok diyebilirim. Çorum FK'nin de ceza sahamıza şişirdiği, attığı toplardan başka, karambollerden başka onlara da pozisyon vermedik. Mücadele anlamında çok iyi şeyler ortaya koyduk. Çok zor bir fikstürden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının tebrik eden Kutlu, "Çorum FK'yi de tebrik ediyorum. Gerçekten kuvvetli bir takım kurdular. Oyuna sonradan giren oyuncular bile tribünleri hareketlendiriyor. Heyecanlandırıyor. Önemli bir kadroları var. Bu önemli kadro karşısında gerçekten pozisyon vermeden sadece oyun üstünlüğünü biraz Çorum'a vererek puan almamız bizim adımıza güzel gözüküyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

