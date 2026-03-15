İran: 11 Eylül saldırısına benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar

15.03.2026 13:45
İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, 11 Eylül benzeri bir saldırının planlanarak suçu İran'a yüklemeyi amaçlayan bir komplo hakkında duyum aldıklarını öne sürerken, İran'ın terör eylemlerine karşı olduğunu ve Amerikan halkıyla bir savaş içinde olmadığını söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada dikkat çeken bir iddiada bulundu. Laricani, 11 Eylül saldırılarına benzer bir olayın sahnelenerek sorumluluğunun İran'a yüklenmesini amaçlayan bir plan olduğuna dair bilgi aldığını öne sürdü.

"AMERİKAN HALKIYLA BİR SORUNUMUZ YOK"

Laricani paylaşımında, İran'ın prensip olarak bu tür terör eylemlerine karşı olduğunu vurgulayarak Tahran yönetiminin Amerikan halkıyla herhangi bir savaş içinde olmadığını belirtti. İranlı yetkili, mevcut gerilimin hükümetler ve askeri güçler arasında yaşandığını ifade etti.

"BİZ SALDIRILARA KARŞI KENDİMİZİ SAVUNUYORUZ"

İranlı yetkili ayrıca ülkesinin şu anda ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı kendini savunduğunu söyledi. Laricani, Tahran yönetiminin saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini belirterek "saldırganları cezalandırmak için güçlü ve kararlı şekilde" hareket edeceklerini ifade etti.

ABD ve İsrail ile İran arasında son dönemde artan gerilim, bölgedeki askeri hareketliliği ve karşılıklı sert açıklamaları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, taraflar arasındaki açıklamaların bilgi savaşı ve psikolojik baskı stratejisinin bir parçası olabileceğini değerlendiriyor.

11 EYLÜL SALDIRILARI

11 Eylül saldırıları, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de gerçekleştirilen ve modern tarihin en büyük terör saldırılarından biri olarak kabul edilen olaydır. El Kaide örgütüyle bağlantılı 19 kişi, yolcu uçaklarını kaçırarak ABD'deki önemli hedeflere yönelik koordineli saldırılar düzenledi.

Kaçırılan dört yolcu uçağından ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine çarptı. Çarpmanın ardından kulelerde büyük yangın çıktı ve her iki bina da kısa süre içinde çöktü. Üçüncü uçak Washington yakınlarındaki ABD Savunma Bakanlığı'nın merkezi olan Pentagon'a çarptı. Dördüncü uçak ise yolcuların saldırganlara karşı koymasının ardından Pennsylvania eyaletinde bir araziye düştü.

YÜZLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırılar sonucunda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı ve ABD tarihinde büyük bir güvenlik ve siyasi kırılma yaşandı. Olayın ardından ABD, El Kaide lideri Usame bin Ladin'i sorumlu tutarak "teröre karşı savaş" politikasını başlattı. Bu süreçte Afganistan'a askeri operasyon düzenlendi ve küresel güvenlik politikaları önemli ölçüde değişti.

TÜM DÜNYAYI ETKİLEDİ

11 Eylül saldırıları, yalnızca ABD'yi değil tüm dünyayı etkileyen siyasi, askeri ve güvenlik sonuçları doğuran bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

