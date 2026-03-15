İlber Ortaylı'nın Vasiyeti Yerine Getirildi
İlber Ortaylı'nın Vasiyeti Yerine Getirildi

15.03.2026 15:20
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın selası, Üsküdar Çinili Camii'nde imam Dursun Şahin tarafından okundu.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti ortaya çıktı. Üsküdar Çinili Camii'nin imam hatibi olarak görev yapan Dursun Şahin'in bir cuma namazı sonrası okuduğu seladan etkilenen Ortaylı, Şahin'le tanışmak istedi.

"BEN ÖLÜRSEM SELAMI SEN VERECEKSİN"

Ortaylı'nın "Sende farklı bir tavır var, kimden ders aldın" sorusu karşısında Dursun Şahin, Amir Ateş'ten ders aldığını söyledi. Bunun üzerine Ortaylı Şahin'e "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" vasiyetini bıraktı.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Yıllar sonra ortaya çıkan bu unutulmaz anı, hem Ortaylı'nın hem de Şahin'in sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı. 13 Mart'ta hayatını kaybeden İlber Ortaylı'nın vasiyetini yerine getiren Dursun Şahin, Almanya'da bir camide selayı okudu.

Kaynak: İHA

