Türkiye\'ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşın bölgeye etkileri sürerken Türkiye'yi de yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Cuma gecesi Adana'daki İncirlik Üssü'nde gece saatlerinde sirenler çalarken, sabaha karşı yaşanan hareketlilik dikkat çekti.

Saat 03.30 sıralarında üsten yükselen siren seslerinin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye'ye İran'dan gönderilen balistik füzenin NATO güçleri tarafından havada imha edildiği bildirildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA TEMAS KURULDU

Türk hava sahasına yönelen füze tehdidinin bununla sınırlı olmadığı da ortaya çıktı. Yetkililer, 4 Mart, 9 Mart ve 13 Mart tarihlerinde Türk hava sahasına doğru yönelen üç ayrı balistik füze nedeniyle Türk yetkililer ile İranlı mevkidaşları arasında temas kurulduğunu belirtti.

İRANLI KOMUTANDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Yaşanan gelişmelerin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari dikkat çeken bir açıklama yaptı. Zülfikari, Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi bazı komşu ülkelere yönelik saldırıların İran tarafından gerçekleştirilmediğini savundu.

"SALDIRILARIN ARKASINDA ABD VE İSRAİL VAR"

İranlı yetkili, söz konusu saldırıların arkasında ABD ve İsrail'in bulunduğunu iddia etti. Zülfikari, bu saldırıların amacının İran ile komşu ülkeler arasında gerilim ve çatışma yaratmak olduğunu söyledi.

"SİLAHLARIMIZI ÇALIP KOMŞU ÜLKELERE KARŞI KULLANDILAR"

Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre Zülfikari, ABD'nin İran'a ait Şahid-136 insansız hava araçlarını taklit eden yeni bir sistem geliştirdiğini de öne sürdü. İranlı yetkili, "Lucas İHA" adı verilen bu sistemin bölgedeki bazı hedeflere yönelik saldırılarda kullanıldığını iddia etti.

Zülfikari açıklamasında, "Düşman (ABD-İsrail) sinsi bir planla İran'ın Şahid-136 İHA'sını taklit ederek 'Lucas İHA' adıyla bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlemektedir" ifadelerini kullandı.