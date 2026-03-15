İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi

15.03.2026 13:29
Savaş sürerken İran tarafından ateşlenen bir füze Tel Aviv'e düştü. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde, füzenin isabet ettiği noktada büyük bir yangın çıktığı görüldü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 16. gününe girerken taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Son olarak İran'dan ateşlenen bir füze Tel Aviv'e düştü.

BÜYÜK BİR YANGIN ÇIKTI

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde, füzenin isabet ettiği noktada büyük bir yangın çıktığı görüldü.

SALDIRILAR GECE BOYU DEVAM ETTİ

İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırıları gece boyunca da devam etti. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

SAVAŞIN 2 HAFTADA İSRAİL'E MALİYETİ 7 MİLYAR DOLAR

İsrail Kanal 12'nin haberine göre; İran'la savaş İsrail'e 16 günde 7 milyar dolara mal oldu.

İRAN 20 KİŞİYİ TUTUKLADI

İranlı Tasnim haber ajansının Batı Azerbaycan eyaleti savcılığının açıklamasına dayanarak verdiği habere göre, İran'ın kuzeybatısında İsrail ile işbirliği yapmaya çalışan 20 kişi tutuklandı. Tutuklananlar, İran'ın askeri ve güvenlik varlıklarının konum bilgilerini İsrail'e göndermekle suçlanıyor. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında sahadaki muhbirlerden gelen ihbarlara dayanarak güvenlik kontrol noktalarını hedef aldığı iddia ediliyor.

İSRAİL LÜBNAN'I, HİZBULLAH DA İSRAİL'İ VURMAYA DEVAM EDİYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Güney Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılarda 4'ü çocuk en az 14 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Lübnan'da Hizbullah da, İsrail askerlerine roket ve topçu saldırıları düzenlediğini açıkladı. Hizbullah, Kfar Yuval yerleşiminin kuzeyindeki Buzağı Tepesi bölgesinde İsrail askerlerine roket saldırısında bulunduğunu ve Lübnan'ın sınır kasabası Meiss el-Jabal'ın karşısındaki Jibia noktasında askerlere topçu ateşi açtığını söyledi.

Lübnan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı, İsrail ile doğrudan görüşmelere açık olduklarını ifade etti. Liderlerin İsrail'e saldırılarının "Beyrut ve güney banliyölerinin, Gazze'nin güneyinde yerle bir edilmiş Han Yunus şehri gibi olacağını" söylediği öne sürüldü.

KÖRFEZ'DE HAKİM GÜÇ İHA'LAR

Suudi Arabistan, gece boyunca 25 insansız hava aracı saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen İHA'ların gönderildikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait güçlerin bulunduğu Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan el-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

İran, kendisine saldıran İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermeye devam ediyor. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili ölmüştü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var

13:41
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
13:03
İsrail’in uykularını kaçıracak Türk teknolojisi: Tel Aviv’e kadar gidebiliyorlar
İsrail'in uykularını kaçıracak Türk teknolojisi: Tel Aviv'e kadar gidebiliyorlar
13:01
Ebrar Karakurt’tan bomba Fatih Terim’li paylaşımı
Ebrar Karakurt'tan bomba Fatih Terim'li paylaşımı
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
12:27
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 15.03.2026 13:56:07.
