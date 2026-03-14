İsrail Saldırısında 14 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti
İsrail Saldırısında 14 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

14.03.2026 03:17
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in güneydeki sağlık merkezlerine düzenlediği saldırılarda 14 sağlık çalışanının öldüğünü açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki 2 sağlık merkezine düzenlediği saldırılarda en az 14 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail, Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Bint Jbeil bölgesinde bulunan Burj el Alawei kasabasındaki bir sağlık merkezine saldırı düzenlediği bildirildi. Çok sayıda can kaybı yaşandığı belirtilerek, "Merkezde görev yapan 12 doktor, sağlık görevlisi ve hemşire öldü, bir sağlık çalışanı da yaralandı. Birinci basamak sağlık merkezini hedef alan İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yasını tutuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Marjayoun bölgesindeki El-Sawana kasabasında bulunan bir diğer sağlık merkezine düzenlenen İsrail saldırısında ise 2 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail'in sağlık altyapısını hedef alan saldırıları kınanarak, bu saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğu vurgulandı.

İsrail saldırıların sivilleri hedef almadığını iddia etmişti

İsrail, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'a yönelik başlattığı kapsamlı saldırıların ardından Lübnan'da başkent Beyrut'ta bulunan Dahiye bölgesi başta olmak üzere birçok noktaya yoğun hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile Hizbullah'a ait unsurların hedef alındığı iddia edilmişti.

En az 773 kişi hayatını kaybetmişti

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapıln son açıklamada İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 2 Mart tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 773'e, yaralananların sayısının ise bin 933'e yükseldiği bildirilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Lübnan, İsrail, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail Saldırısında 14 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail Saldırısında 14 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
