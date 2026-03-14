İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

14.03.2026 07:45
ABD Başklanı Donald Trump, İran petrolünün kalbi Hark Adası'nın vurulduğu ana ait görüntüleri paylaştı. İran'ın petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ı Hark Adası terminali üzerinden gerçekleşiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu tarihinin en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini ileri süren Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini kaydetti.

15'TEN FAZLA PATLAMA OLDU, TRUMP GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

ABD savaş uçaklarının hedef aldığı Hark Adası genelinde 15'ten fazla şiddetli patlama yaşandığını bildiriyor. Vurulan noktalar arasında ordu hava savunma sistemleri, Cuşan deniz üssü, havalimanı kontrol kulesi ve Kıta Sahanlığı helikopter hangarı bulunuyor.

Öte yandan ABD Başklanı Donald Trump, İran'ın Hark Adası'nın vurulduğu ana ait görüntüleri paylaştı.

FARS HABER AJANSI: PETROL ALT YAPISI ZARAR GÖRMEDİ

Ajans, ABD'nin hava saldırılarına hedef olan Hark Adası'ndaki son durumu aktardı.

ABD'nin saldırılarının ardından 15'ten fazla patlama sesi duyulan adada, petrol altyapısının zarar görmediği kaydedildi.

Söz konusu saldırılarda, İran Ordusu'na ait hava savunma sistemine, Cevşen Deniz Üssü'ne, havaalanı kontrol kulesine ve kıta sahanlığı helikopter hangarına zarar verilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Yoğun dumanın gözlemlendiği Hark Adası'nda, hava savunma sisteminin birkaç saat sonra faaliyete geçtiği bildirildi.

HARK ADASININ ÖNEMİ

Harg Adası, İran'ın ana petrol ihracat terminalidir ve ülkenin ham petrol ihracatının yaklaşık %90–95'ini karşılar.

Adada İran'ın en büyük petrol sahalarına bağlı büyük depolama tankları, boru hatları ve tanker yükleme tesisleri bulunmaktadır.

Petrol gelirleri İran hükümeti ve ekonomisinin büyük bir bölümünü finanse ettiği için ada ekonomik açıdan kritik öneme sahiptir.

Aynı zamanda büyük bir stratejik ve askeri hedeftir; çünkü buradaki faaliyetlerin aksaması İran ekonomisine ciddi zarar verebilir ve küresel petrol fiyatlarını etkileyebilir.

AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
THY’nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
İsrail kabinesi “Lübnan’da işgali derinleştirme“ gündemiyle toplanacak İsrail kabinesi "Lübnan'da işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacak
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı
Tokat’ta 5.5 büyüklüğünde deprem Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem
ABD’ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak’ta düştü ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü
Savaşta 14. gün Tahran’ı vuran İsrail’e sert misilleme: Onlarca yaralı var Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Netanyahu’dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
Dünyayı sarsan görüntü Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
Ağlayarak maçtan çıkarılan kaleciden 4 kelimelik mesaj Ağlayarak maçtan çıkarılan kaleciden 4 kelimelik mesaj

07:06
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
03:17
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
23:23
İran’dan Bahreyn’e yeni hava saldırısı
İran'dan Bahreyn'e yeni hava saldırısı
21:58
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:20
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
20:16
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
20:15
Bağdat’ta havalimanına İHA saldırısı
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı
19:43
Ankara’da eski eşinin evinde ölü bulunan iş adamı soruşturmasında 3 tutuklama
Ankara'da eski eşinin evinde ölü bulunan iş adamı soruşturmasında 3 tutuklama
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
