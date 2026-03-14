İşte Hark Adası\'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu tarihinin en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini ileri süren Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini kaydetti.

15'TEN FAZLA PATLAMA OLDU, TRUMP GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

ABD savaş uçaklarının hedef aldığı Hark Adası genelinde 15'ten fazla şiddetli patlama yaşandığını bildiriyor. Vurulan noktalar arasında ordu hava savunma sistemleri, Cuşan deniz üssü, havalimanı kontrol kulesi ve Kıta Sahanlığı helikopter hangarı bulunuyor.

Öte yandan ABD Başklanı Donald Trump, İran'ın Hark Adası'nın vurulduğu ana ait görüntüleri paylaştı.

FARS HABER AJANSI: PETROL ALT YAPISI ZARAR GÖRMEDİ

Ajans, ABD'nin hava saldırılarına hedef olan Hark Adası'ndaki son durumu aktardı.

ABD'nin saldırılarının ardından 15'ten fazla patlama sesi duyulan adada, petrol altyapısının zarar görmediği kaydedildi.

Söz konusu saldırılarda, İran Ordusu'na ait hava savunma sistemine, Cevşen Deniz Üssü'ne, havaalanı kontrol kulesine ve kıta sahanlığı helikopter hangarına zarar verilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Yoğun dumanın gözlemlendiği Hark Adası'nda, hava savunma sisteminin birkaç saat sonra faaliyete geçtiği bildirildi.

HARK ADASININ ÖNEMİ

Harg Adası, İran'ın ana petrol ihracat terminalidir ve ülkenin ham petrol ihracatının yaklaşık %90–95'ini karşılar.

Adada İran'ın en büyük petrol sahalarına bağlı büyük depolama tankları, boru hatları ve tanker yükleme tesisleri bulunmaktadır.

Petrol gelirleri İran hükümeti ve ekonomisinin büyük bir bölümünü finanse ettiği için ada ekonomik açıdan kritik öneme sahiptir.

Aynı zamanda büyük bir stratejik ve askeri hedeftir; çünkü buradaki faaliyetlerin aksaması İran ekonomisine ciddi zarar verebilir ve küresel petrol fiyatlarını etkileyebilir.